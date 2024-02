Sci alpino | Notte tranquilla per Goggia | al via fase passiva fisioterapia

La cancellazione delle gare veloci di Chamonix (Francia) ha costretto gli uomini-jet a rivedere i propri piani in una stagione della Coppa del Mondo ... (oasport)

Milano , 5 febbraio 2024 – Una brutta caduta in allenamento e un nuovo tunnel per Sofia Goggia . L’Azzurra ha riportato la frattura scomposta di tibia ... (ilfaroonline)

Una specie di bollettino di guerra. La stagione del Circo Bianco ha vissuto momenti molto complicati e purtroppo gli infortuni di primattori e primattrici della neve sono all'ordine del giorno. L'ulti ...Tra le nevi di Cortina D’Ampezzo Renè De Silvestro, sciatore alpino paralimpico fresco di collare d’oro ...“Fisicamente in questo momento mi sento benissimo, solido e costante sugli sci, anche se in ...SCI ALPINO L'azzurra è scivolata in allenamento a Ponte di Legno dove stava preparando i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo Sofia Goggia: tutti… Leggi ...