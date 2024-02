Sci alpino | le convocate dell’Italia per Soldeu | Brignone e Bassino guidano il gruppo azzurro

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Coppa del Mondo 2023-2024 di scitornerà a essere protagonista nel weekend del 10-11 febbraio a(Andorra), dove andranno in scena un gigante e uno slalom femminile. Dopo la cancellazione delle prove veloci di Garmisch a causa della poca neve in terra tedesca, il Circo Bianco ripartirà sui Pirenei con due eventi in specialità tecniche: si incomincerà tra le porte larghe nella giornata di sabato 10 febbraio e si proseguirà poi tra i rapid gates il giorno seguente. L’Italia cercherà di essere protagonista, purtroppo non ci sarà Sofia Goggia in seguito al brutto infortunio rimediato ieri in allenamento. A guidare la pattuglia azzurra sarà Federica, seconda nella classifica di gigante a 85 punti di distacco dalla svizzera Lara Gut-Behrami. La valdostana, che nel corso di questa stagione ha vinto i due giganti di ...

