Sci alpino | i convocati dell’Italia per Bansko C’è Vinatzer | spazio per due debuttanti

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di sciripartirà nel weekend del 10-11 febbraio da(Bulgaria). Dopo l’ultimo fine settimana in cui si è disputato soltanto lo slalom di Chamonix a causa della poca neve che ha impedito lo svolgimento delle due discese libere in Francia, si torna a gareggiare in discipline tecniche:a un gigante e a uno slalom. L’Italia cercherà di essere protagonista tra le porte larghe (sabato 10 febbraio) e i rapid gates (domenica 11 febbraio). Il DT Max Carca ha convocato tredici atleti. In gigante attesa soprattutto per Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini, in slalom si punterà in particolar modo su Alexe Tommaso Sala. In gruppo anche il veterano Giuliano Razzoli, Giovanni Borsotti, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera. Spicca la ...