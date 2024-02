Sci alpino | Coppa del mondo maschile | 13 convocati azzurri per gigante e slalom di Bansko

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ladeldi scisbarca in Bulgaria, per l’ottava volta nella storia, e atornano le gare maschili dopo l’ultima volta nel 2021. Sono 13 glial via nel weekend che proporrà unal sabato e unoalla domenica, ecco allora di seguito gli atleti delle porte strette scelti dal dt azzurro Max Carca: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Stefano Gross, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Matteo Bendotti e Stefano Pizzato, gli ultimi due debuttanti assoluti. SportFace.

