Sci alpino | chi si salverà? Da Kilde a Shiffrin | ora Goggia | catena di infortuni che allarma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una specie di bollettino di guerra. La stagione del Circo Bianco ha vissuto momenti molto complicati e purtroppo glidi primattori e primattrici della neve sono all’ordine del giorno. L’ultima brutta notizia in ordine di tempo è stata quella riguardante Sofia, che in un allenamento di gigante a Pontedilegno si è procurata una frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro. Stagione finita per la campionessa bergamasca e addio sogni di gloria. Non è stata l’unica Sofia, come detto, e gli esempi sono davvero eccellenti. Rimanendo al settore femminile, la tappa di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo è stata una specie di ecatombe con glidella canadese Valerie Grenier, della svizzera Corinne Suter e soprattutto della leader di Coppa del Mondo, Mikaela. Il ...