Schira | «Osimhen al Psg possibile | ha un buon rapporto con Campos»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 febbraio 2024) Appena due giorni fa il Telegraph ha lanciato la bomba sul futuro di Victor. Il calciatore del Napoli, che ha rinnovato da poco, partirà sicuramente in estate e il pensiero era che la sua destinazione sarebbe stata la Premier. La novità è che per l’attaccante nigeriano ci sarebbe una destinazione parigina al Psg. Ovviamente ci sono una serie di circostanze propedeutiche affinché il passaggio dial Psg possa concretizzarsi. La più importante è sicuramente il passaggio di Mbappé al Real Madrid che aprirebbe lo slot necessario e darebbe la liquidità per coprire la clausola di 120 milioni. A parlarne oggi a Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di calciomercato Nicolòal Psg? Kylian Mbappé al Real Madrid? «In Spagna sono ottimisti, ma due anni fa c’era lo stesso ...