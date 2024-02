Schiocchi del Cerreto Gianni Dughetti uccide la madre Silvana Bucci poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dramma familiare nel Reggiano dove un sessantenne ha ucciso l'anzianae poi si è suicidato. La tragedia è avvenuta martedì mattina nell'alto Appennino reggiano. Il corpo di(84 anni) è stato trovato a poca distanza da quello del figlio(66 anni). Il cadavere diera all'interno di un'auto, in una zona impervia e boscosa adel, comune di Ventasso, e riportava ferite da arma da taglio. Quello diera in un burrone.e figlio erano entrambi residenti a Cervarezza.