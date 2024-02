Schillaci | “Mezzo milione di giovani italiani dipendenti dai Social | è la nuova emergenza sanitaria”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) “In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, più di uno studio ha fatto suonare il campanello d’allarme sul rischio di dipendenza da videogiochi per oltre un ragazzo su dieci o sul cyberbullismo, che colpisce una fetta simile degli studenti”. Lo spiega il ministro della Salute Orazioin un’intervista a La Stampa, a cui dice di essere rimasto colpito dal dato di “dissimi che nel nostro Paese è dipendente dainetwork”. Dopo gli incidenti stradali, i disturbi alimentari prima causa di morte Il responsabile della Sanità non esita a definire il problema “una, che si manifesta anche con la sempre più preoccupante diffusione dei disturbi alimentari, ...