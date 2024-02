Schianto sulla A12 | un morto e nove feriti La vittima è un operaio colpito dal pezzo di un motore

Ancora sangue sulle strade italiane, oggi 31 gennaio in uno schianto sulla provinciale 26 che collega Mortara (in provincia di Pavia) a Vercelli, un ... (caffeinamagazine)

Schianto choc sulla statale - tragedia mentre vanno al lavoro : Rocco muore sul colpo a 29 anni

Terribile incidente nella mattinata di oggi lungo la statale 100 all’altezza di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Per cause ancora da accertare ... (caffeinamagazine)