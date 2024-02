Scelgo Arezzo | ciclo d’incontri nelle frazioni aperti ai cittadini

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Dopo il primo appuntamento dedicato alledi Tregozzano, Puglia e Chiassa,prossime settimane si articola il nuovodi assemblee pubbliche organizzato dal gruppo consiliare: “Leal centro. Per un nuovo decentramento amministrativo”. “La formula - evidenziano Marco Donati e Valentina Sileno - è stata sperimentata con successo lo scorso autunno e abbiamo così deciso di riproporla. Già dopo l’incontro di lunedì scorso, svolto congiuntamente con i rappresentanti della lista Conche alle passate elezioni amministrative ha sostenuto la candidatura a sindaco di Marco Donati, disponiamo di una buona dose di appunti a cui dare seguito. Lo faremo con specifici sopralluoghi che ci ...

Arezzo , 25 gennaio 2024 – “Esprimiamo forti perplessità sulla proposta di revisione del regolamento per i servizi educativi promossa dalla giunta ... (lanazione)

Presenti tutti e nove gli Its della regione. Oltre a università, scuole e accademie del territorio e nazionali. L’evento, in collaborazione con USR Toscana e con il patrocinio della Camera di Commerci ...Sempre alle 21 Arezzo, 6 febbraio 2024 – Dopo il primo appuntamento dedicato alle frazioni di Tregozzano, Puglia e Chiassa, nelle prossime settimane si articola il nuovo ciclo di assemblee pubbliche ...La protesta dei trattori (che dal casello Valdichiana si era spostata ieri verso Roma, con un'ottantina di mezzi che hanno attraversato le province di Arezzo e Siena in direzione ...un terreno che ...