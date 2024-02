Scarpinato in Senato | “La riforma Nordio viola palesemente la Costituzione | cadrà davanti alla Consulta” | L’intervento integrale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Il disegno di leggeun elevato numero di articoli della. In particolare la norma che, cancellando il reato di abuso d’ufficio, legalizza lo sfruttamento ai fini clientelari e nepotistici del potere pubblico, normalizza il conflitto di interessi, autorizza l’abuso del potere contro i cittadini per odiosi fini ritorsivi, è in palese contrasto con i valori di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione tutelati dall’articolo 97 dellal’articolo 24 che garantisce ai cittadini la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti. Tale possibilità è infatti preclusa in tutti i casi nei quali gli abusi si concretano non in atti ammnistrativi ma in comportamenti prevaricatori materiali, come tali non ...