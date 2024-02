Scandicci | Ambra Angiolini in scena con ‘Oliva Denaro’

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio 2024 -è la protagonista di, che va inmartedì 13 febbraio alle ore 21 e 15 al Teatro Aurora di. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone e diretto da Giorgio Gallione, va inper il secondo appuntamento dell’edizione 2024 di Auroradisera, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di. La storia di Oliva Denaro è un esempio per tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non avere scelta, costrette ad accettare un aguzzino e un violentatore tra le mura di casa. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che ...

