Scandalo in Liga | tifoso molesta Ocampos in Vallecano-Siviglia | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2024) Grave episodio in occasione dell’ultima partita della 23ª giornata dellaspagnola tra. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-2: vantaggio degli ospiti con un gol realizzato da En Nesyri, passano 10 minuti e Isi Palazon trova il pareggio. Nel finale del primo tempo è ancora En Nesyri a siglare il definitivo 1-2. “Il Sevilla FC si rammarica profondamente dell’incidente accaduto questo lunedì nella partita contro il Rayo, in cui il nostro giocatore Lucasha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di unlocale. IlFC spera che vengano prese le misure adeguate previste dal regolamento affinché tale comportamento non si ripeta su un campo di calcio, e questo è stato comunicato ...