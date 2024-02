Scandalo a Roma | arresti domiciliari | coinvolte quattro persone

(Di martedì 6 febbraio 2024)per corruzione e traffico di influenze, coinvolto anche il figlio dell’ex ministro Vincenzo Visco La città eterna si trova al centro di uno scottante, conposte agliper presunti reati di corruzione e traffico di influenze illecite. Tra gli indagati figura Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro Vincenzo Visco, insieme a due imprenditori e un avvocato. Le misure cautelari sono il frutto di un’indagine condotta dalla Procura di, seguita attentamente dai finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria. Le misure cautelari, disposte dal gip, coinvolgono due imprenditori, un ex dirigente pubblico e un avvocato ...

Che cosa c’è di marcio, per davvero, nella vicenda del Teatro di Roma ? La nomina di un nuovo direttore, nella persona del regista Luca De Fusco , ... (ilfattoquotidiano)

Continua a tener banco la questione arbitri in Serie A dopo il servizio de “Le Iene” di qualche giorno fa. Filippo Roma è sicuro: “De Laurentiis ha ... (spazionapoli)

L'odio nato sui social network verso Chiara Ferragni dopo la scandalo Pandoro Gate ora si espande anche al di fuori degli smartphone. Sulla vetrina del negozio dell'influencer in via del Babuino, a Ro ...Sono 14 i migranti arrestati dalla polizia per la rivolta di domenica al Cpr di Ponte Galeria a Roma.I disordini sono scoppiati dopo che un ...Un giovane di 22 anni si è tolto la vita nel Cpr di Ponte Galeria a Roma. Condizioni di vita surreali, il commento dell'opposizione: "Va chiuso" ...