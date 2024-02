Scaletta Sanremo prima serata 6 febbraio 2024 | cantanti e ospiti

tutto pronto per Sanremo 2024 . Dal 6 al 10 febbraio 2024 , Amadeus torna per il quinto anno consecutivo al Teatro Ariston da dove il Festival sarà ... (ilmessaggero)

Rien ne va plus. Sanremo 2024 comincia stasera: per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti. Per una settimana non si parlerà (quasi) di altro, tra fan e detrattori, apocalittici e ...Parte questa sera il Festival di Sanremo 2024 dal Teatro Ariston e la gara prevede 5 serate ricche di canzoni, ospiti e co-conduttori e co-conduttrici. Amadeus, presentatore e direttore artistico, è ...Ripercorriamo assieme i momenti trash di Sanremo più esilaranti e indimenticabili degli ultimi anni: li ricordate tutti