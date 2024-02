Sassuolo | il destino è nelle tue mani Quattro scontri diretti per salvarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le tre sconfitte consecutive, e più in generale i tre punti complessivi ottenutigare giocate dalin campionato in questo 2024, raccontano inevitabilmente qualcosa della stagione dei neroverdi, ma si tratta di una narrazione parziale perché, in fondo, tra Fiorentina, Juventus, Bologna e Monza non vi è nessuna concorrente della squadra di Dionisi in chiave salvezza. Hanno tutte altri obiettivi, lecompagini di cui sopra, ed è come se giocassero altri campionati, mentre il, ora più che mai, ha la necessità di comprendere che il mantenimento della categoria passa dalle vittorie negli. Quelli non lo erano, ma si trattava casomai di occasioni bonus, comunque poco sfruttate. Ecco, la tendenza da invertire è ...