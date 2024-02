Saronno | due rapine in meno di 24 ore | arrestati due fratelli

(Di martedì 6 febbraio 2024) I carabinieri dihanno arrestato dueritenuti responsabili duecommesse in città indi 24 ore Nella tarda mattinata del 31 gennaio, un uomo col volto travisato si introduceva all’interno di un istituto scolastico in centro città, con le lezioni ancora in corso, cercando di forzare un ingresso, con ogni probabilità ...

I carabinieri di Saronno hanno arrestato due uomini: il primo in mattinata era entrato in una scuola per rubare assalendo armato di coltello un dipendente, il secondo nella tarda serata ha aggredito ...SARONNO - Non capita spesso, anzi praticamente mai: due rigori in due minuti. E' successo ieri alla partita casalinga del Fbc Saronno, nel derby della 4' ...SARONNO / GERENZANO – Oggi alle 16.45 intervento di polizia locale e ambulanza della Croce rossa di Lomazzo in via Colombo a Saronno per un pedone investito, una donna di 61 anni. Ha riportato lesioni ...