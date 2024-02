Sara Campiglio | la prof accoltellata a Varese L’ipotesi choc | una vendetta dello studente per la bocciatura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)– Il 17enne aveva maturato astio nei confronti della docente,, per disaccordi in merito al percorso di studi intrapreso. Forse riteneva l'insegnante responsabile della suaal terzo anno e, per questo, c'erano state tensioni tra i due. Avrebbe agito da solo, mettendo in atto un piano solitario, senza la complicità o l'appoggio di altri studenti. Sono elementi che emergono dalle indagini della Squadra mobile di, coordinate dalla Procura per i minorenni di Milano, sul tentato omicidio della docente,ieri nell'atrio dell'istitutoessionale Enaip di. È contestata anche l'aggravante della premeditazione, dovuta al fatto che il ragazzo ha portato il coltello a serramanico da casa e nei ...