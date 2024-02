Santacroce | “Il quarto posto è alla portata del Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Fabiano, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Milan-di domenica sarà una partita molto interessante: ilha acquisto adesso una buona fase difensiva, davanti può fare male con i tanti giocatori bravi che sono a disposizione. Sarebbero tre punti che renderebbero in salita o in discesa il cammino successivo del. Domenica sera mi aspetto una difesa a tre, con Ostigard dentro visto che ha mostrato di saper fare quel ruologrande. Sarà una gara non semplice, ma non è detto: stavolta magari le armi che il Milan ha utilizzato contro illa scorsa stagione, compattezza e contropiede, saranno utilizzate dagli azzurri contro i rossoneri, sorprendendoli. Il ...