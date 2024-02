Sanremo | sul volto di Alessandra Amoroso le conseguenze dell’odio social

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Mi fai schifo. Hai qualche disturbo. Preferirei cavarmi gli occhi. Che donna di mer** che sei, sei una vergogna per i tuoi genitori. Rana mostruosa. Cesso ambulante”. Cosa sono? Di certo non complimenti elaborati da una mente sofisticata, questo è evidente. Ma commenti di hater, cattiverie gratuite, insulti di una bassezza difficile da giudicare, dedicati ad. Sono quelli, una parte, che la stessa cantante salentina ha letto oggi – nel pre festival di-in sala stampa, non senza difficoltà. A stento ha cercato di trattenere le lacrime, senza riuscirci. Com’è normale che sia. Anzi ben venga la fragilità a ricordarci che chi è popolare, chi è un personaggio pubblico, non deve essere automaticamente un bersaglio. Rimane pur sempre una persona, seppur famosa o nota....

