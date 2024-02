Sanremo | qui finalmente tutto il gossip senza censure Sanremo hot Sembrano trasgressive | ma sono due zuccherini | é nata giá una amicizia intima tra due cantanti in gara | partita con un caffé ormai é di moda e finita con il dormire nella stessa camera Aiutino | le due hanno a che fare in qualche modo con gli States

Forse da qui nasce anche il timore per un palco che è infinitamente ...che scelse i Negramaro per la colonna sonora del suo film La febbre, subito dopo Sanremo. Il regista è morto quasi un anno fa e ...Ovvero: tutto quanto cambia significato, se si cambia prospettiva Per il suo esordio a Sanremo, Ghali ha scelto una canzone che ...«Ma come fate a dire che qui è tutto normale / Per tracciare un ...A Sanremo 2024, Sangiovanni indossa abiti di Valentina Motta ...quando entrambe si trasferiscono a Milano per frequentare lo IED, istituto di design europeo. Qui, durante il percorso di studi, scocca ...