Sanremo | qualche esempio che ricorda una trita tradizione maschilista

(Di martedì 6 febbraio 2024) È stata la sola donna, in ben 74 anni di Festival di, ad aver ricoperto le carica di Commissario (o Commissaria?) artistico (o artistica?) della manifestazione canora più seguita d’Italia. Fu nel ’97. Carla Vistarini, paroliera (ha scritto, fra molti altri, testi di canzoni per Ornella Vanoni, Patty Pravo e Mina collaborando con decine fra i maggiori artisti musicali), è anche sceneggiatrice (ha vinto il David di Donatello nel ’95 per Nemici d’infanzia di Gigi Magni) ed è stata autrice televisiva fin dagli anni 70, oltre che organizzatrice del concerto Pavarotti & Friends. È figlia d’arte: suo padre era l’attore Franco Silva, una trentina di film al suo attivo, dalla fine degli anni Trenta a metà Ottanta, fra cui alcuni peplum, scelto anche per il suo fisico scolpito; e sua sorella è Mita Medici (nome d’arte di Patrizia Vistarini, attrice iconica per gli ...

L’attesa è terminata! Inizia oggi il Festival di Sanremo 2024. Musica, spettacolo, divertimento e perchè no, anche qualche polemica: l’Italia intera, e non solo, è pronta per seguire le cinque serate ...Tour che ha come prologo un’ospitata a Sanremo 1981. Era il tempo in cui non c’era bisogno ...È un misto di piccole storie rocambolesche, accuse gravi non provate e qualche iperbole. Non va preso ...È il quinto Festival consecutivo per il conduttore e direttore artistico: lui lo definisce «una specie di fine anno scolastico» ...