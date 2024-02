Sanremo | Oikyweb | tra professionisti e imprese qualificate ' macchina' logistica dietro Festival

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (Labitalia) - Quasi tutto pronto per uno degli appuntamenti musicali più importanti dell'anno: ildi. Un'enormeprogettuale, che coinvolgealtamente qualificati, che già parecchi mesi prima dell'evento iniziano a preparare e ad organizzare quello che poi gli spettatori vedranno sul palco. Si calcola, approssimativamente, spiegano da, azienda specializzata nell'offerta di servizi integrati per i prodotti e da oltre 20 anni nel settore dell'home delivery, che siano più di 3.000 le persone che lavorano ale di queste un numero consistente si occupa di tutti i servizi legati alla. “Ovviamente -racconta Raffaele Ghedini, presidente di- per un ...