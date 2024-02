Sanremo | Mengoni | ‘torno da conduttore | ma mi sembra di non essere mai andato via’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – "Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo, come se avessi vissuto sempre qui. Sono un fortunato, non tutti avranno questa opportunità. Attiro l'invidia di tanti amici che vorrebbero dire 'dirige l'orchestra…'. Il vincitore uscente del festival di Sanremo Marco, trionfatore l'anno scorso con il brano 'Due Vite', torna nelle vesti al fianco di Amadeus nella serata inaugurale del festival. "Grazie ad Amadeus", dice. "Sto fingendo di tranquillo, in realtà sto sudando", scherza facendo sorridere la sala stampa."Grazie ad Ama che mi ha lasciato la libertà di esprimermi come volevo -dice il cantante- Quello che volevo proporre è stato accettato, e non è scontato. Entro in punta di piedi, faccio un altro mestiere ma ho cercato di portare 'me'. Sempre nell'ambito dell'onestà e della sincerità. Grazie grazie grazie". E su ciò che farà sul palco stasera, anticipa: "Farò un po' di cose. Ovviamente farò il mio mestiere, quindi musica. Ovviamente ci sarà 'Due Vite' (la canzone vincitrice l'anno scorso, ndr) in una bella scena che porterà sulla luna, in una dimensione un po' lunare. E poi una serie di canzoni che mi hanno permesso di qui oggi".