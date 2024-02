Sanremo | Mengoni sale sul palco e ammanetta Amadeus - La diretta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Puntuale, come ogni anno,ha dato il via alla 74esima edizione del festival di. Fiorello imita Ferragni e Mannoia ottiene la prima standing ovation

Ci siamo. Il sipario si alza sul teatro Ariston per il quinto (e al momento ultimo) Festival di Sanremo targato Amadeus . 30 i cantanti in ... (ilfattoquotidiano)

Tutto pronto per la diretta della prima serata del Festival di Sanremo 2024 che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it. Accanto ad Amadeus, ci sarà ... (leggo)

SANREMO – Amadeus si sente a cavallo nella sua quinta direzione sul palco dell’Ariston. Non a caso apre il Festival di Sanremo numero 74 con l’inno della fanfara del IV reggimento carabinieri a ..."Manca pochissimo e poi nulla sarà più come prima, tra un attimo ascolteremo le nuove 30 canzoni che ci cambieranno la vita, almeno per un po'". Un emozionatissimo Marco… Leggi ...Amadeus ha dato il via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, la quinta da lui condotta consecutivamente. In questa prima serata delle cinque previste… Leggi ...