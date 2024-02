Sanremo | Mediaset risponde | cosa andrà in onda negli stessi giorni

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 6 febbraio 2024) Come ogni anno il resto della tv si prepara all’avvento di. D’altronde, sappiamo bene che nessun programma riesce a reggere il confronto con la kermesse. Ma anche se quest’annoha deciso di non proporre alcuna controprogrammazione, cambierà comunque il palinsesto in funzione dell’evento musicale più atteso d’Italia. Cambia la programmazionein vista della messa indel Festival di. La kermesse condotta e diretta da Amadeus quest’anno tornerà con parecchie novità e, come ben sappiamo, catturerà l’attenzione di tantissimi spettatori che attendono la messa indella kermesse. Pare che però quest’annoabbia deciso di difendersi abbastanza bene, senza però rischiare di perdere dati di share....