Sanremo | le periferie di Napoli pazze per Geolier

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ac’è un’affezione per la polemica sull’identità partenopea che spesso si confonde con i luoghi comuni. La pubblicazione del testo della canzone “Io p’ me, tu p’ me” del rapperche sarà al Festival diha sollevato un polverone in cui è stato trascinato pure il sindaco Gaetano Manfredi. La polemica, partita da uno scrittore-blogger seguito sui social, ha visto anche l’indignazione del presidente della Fondazione “Premio” Maurizio De Giovanni “a difesa della lingua napoletana”. Ala canzone “Io p’ me, tu p’ me” del rapperche sarà al Festival diha sollevato un polverone A quel punto la canea social ha investito, addirittura, attivisti e polemisti nell’eterno scontro di due curve sotto le pendici del Vesuvio. La ...

