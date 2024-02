Sanremo | la festa di Alessandra Amoroso al Forte Santa Tecla | karaoke con Emma e Annalisa

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dalla pizza napoletana di Geolier alla "noioteca" di Angelina Mango, è gara anche fuori dal palco tra i cantanti del Festival per stupire e lasciare un segno nella storia di. Più di uno ha puntato sull'aspetto culinario. Se Nek e Francesco Renga si sono proposti come baristi d’eccezione preparando la colazione ai giornalisti in un ristorante della centralissima e iconica piazza Bresca, ...

‘VIVA SANREMO!’ , inedita festa all’alba davanti l’Ariston . Fiorello: “Da Fazio non abbiamo detto tutta la verità”. E Amadeus si presenta in ... (361magazine)

È stata sgomberata in gran fretta villa Nobel a Sanremo , dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti ... (tg24.sky)

Anche quest’anno l’app di musica in streaming Spotify dedica spazio e risorse importanti all’evento sanremese. Ci spiega tutto Ester Gazzano ...Sanremo, 6 feb. (askanews) - Ghali è in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Casa mia (Warner Music Italy / Sto Records). Un brano impegnato, scritto a più riprese: "Parlo d ...C'è chi dice "No" come Jannik Sinner e c'è chi dice "Sì", trovando tempo e modo di organizzarsi. Il Festival di Sanremo terrà banco questa settimana e se il campione di tennis altoatesino ha rifiutato ...