Sanremo | Ghali | «Casa è ciò che mi circonda»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si intitolaMia il brano che segna il debutto diin gara al Festival di. Una canzone che arriva al momento giusto e soprattutto con un messaggio importante. «Sono felice di venire acome ho sempre voluto. – ci dice infatti– Sono contento di portare un brano forte e divertente, con un ritmo coinvolgente, ma con un messaggio. È una delle mie skill principali: questo brano fa divertire e fa riflettere. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno». Un messaggio «giusto – commenta– in un momento di tanta disinformazione e di informazione che non si capisce se è vera o falsa. Anche per questo le nuove generazioni credono molto nei cantanti e in ciò che dicono». Ma cosa significaper? «Per me ...