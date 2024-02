Sanremo | Geolier sul red carpet del Festival con la tuta del Napoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA poche ore dall’inizio della 74esima edizione deldifa impazzire i tifosi del. Il rapper di Secondigliano ieri ha fatto il suo ingresso sul reddella kermesse indossando unadella Ssc. Una scelta che rompe tutti i protocolli, ma che è stata apprezzata da molti dei supporter azzurri. E mentre la contesa sul suo stile è divampata tra i puristi,è pronto a far parlare ancor di più di sè con la sua canzone in gara, tra le più attese per questa edizione del. Resta da vedere se la sua performance sul palco farà scalpore come la passeggiata sul red. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il noto rapper canterà per la prima volta sul palco dell'Ariston nell'edizione che prenderà il via domani sera (golssip)

Festa già cominciata nell'area nord di Napoli , dove Geolier è cresciuto. Qui tutti fanno il tifo per il giovane rapper in gara al Festival di ... (fanpage)

Geolier è tra i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2024 con ‘I p’ me, tu p’ te’. Alla sua prima partecipazione al Festival, è uno dei cantanti più attesi perché ha scelto di portare la sua Napoli ...Geolier è finito al centro di una polemica per una foto pubblicata sui social e poi prontamente cancellata a seguito delle critiche ...Pronostici Sanremo 2024: chi vincerà Annalisa o Angelina Mango per i bookmaker sembra delinearsi uno scontro tra due donne per la vittoria.