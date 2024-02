Sanremo | evacuata Villa Nobel | telefonata anonima segnala ordigno – Video

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – È stata sgomberata in gran fretta, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti impegnati al festival. Sul posto sono accorse in massa le forze dell’ordine. A dare l'allarme, a quanto apprende l'Adnkronos, unaarrivata al centralino del commissariato, che parlava

È stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti impegnati al festival. Le cause dello sgombero sono ancora ...È stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti impegnati al festival. Le cause dello sgombero sono ancora ...È stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti impegnati ...