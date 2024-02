Sanremo è un trionfo glamour | gli stylist scelti dagli artisti chi sono?

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 6 febbraio 2024) Life&People.it L’entourage di un cantante è molto più grande di quanto si possa immaginare. Un artista, soprattutto durante le grandi manifestazioni, può contare su un team composto di persone che comprendono assistenti, manager, responsabili social, discografici, truccatori, parrucchieri e soprattutto, questi ultimi punto di riferimento fondamentale: per il Festival di2024state reclutate le personalità più in voga del sistema moda, con un ruolo non indifferente: scegliere lo stile più adeguato ai big in gara non solo per le esibizioni sul palco dell’Ariston, ma anche per gli eventi correlati e le interviste. Lisa Jarvis per Mahmood Mahmood, vincitore nel 2019 e nel 2022 (con Blanco), è uno degliche vanta un pubblico internazionale, grazie alle due fortunatissime partecipazioni ...