Sanremo | confermata la multa del Tar alla Rai per la pubblicità occulta di Chiara Ferragni e Amadeus a Instagram La sanzione è di 175 mila euro

(Di martedì 6 febbraio 2024) A poche ore dal via del Festival diper il quinto anno firmatoarriva la conferma, da parte del Tar del Lazio, dellaRai per l'edizione dello scorso anno, quella...

La quarta sezione del Tar del Lazio ha confermato la sanzione da 175mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di ... (fanpage)

La quarta sezione del Tar Lazio “ha confermato la sanzione da 175mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso ...l’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea saranno presenti a Sanremo con una serie di attività per ricordare l’importanza del voto. Una presenza che ...Durante le serate del Festival, in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio, sul palco verranno promossi, con modalità del tutto inedite, i valori della partecipazione democratica e dell’appartenenza ...