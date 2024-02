Sanremo anche in libreria | dai paperi Disney a un noir d’esordio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il fascino diconquistale librerie. Oltre ad un simpatico volume a fumetti con Amadeus sotto forma di papero, arrivaunambientato proprio nella città dei fiori durante il Festival. Due letture perfette per gli appassionati della kermesse. Torna l’Ariston Mania e contagiail mondo dell’editoria. Il pubblico italiano attende con forte curiosità la nuova edizione del Festival di, ancora una volta condotto da Amadeus che, come da tradizione, non sarà da solo. Ogni sera, al suo fianco, proporrà co-conduttori e co-conduttrici differenti, accompagnando i numerosi concorrenti in gara. L’appuntamento è fissato da tempo al 6 febbraio 2024, mentre la finalissima è attesa per sabato 10 febbraio.. Crediti: ...