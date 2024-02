Sanremo | Amadeus e Chiara Ferragni | confermata la multa alla Rai

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Rai dovrà pagare lada 175 mila euro per la pubblicità occulta a favore di Instagram (Meta) fatta daconlo scorso anno al Festival di. Il TAR del Lazio ha confermato la sanzione inflitta dall’Agcom. Caso che fu sollevato inizialmente dall’inviato di Striscia la notizia Pinuccio. In aggiornamento

"Noi antifascisti", dicono il cantante e il direttore artistico, che rivela: "Due anni fa provai a invitare due attori della 'Casa di Carta' per cantarla" Amadeus e Marco Mengoni in conferenza stampa ...L’inviato di Striscia la Notizia Enrico Lucci chiede prima ad Amadeus e poi a Marco Mengoni ...li contattai per venire a Sanremo a cantare Bella Ciao"."Amo il festival, lo sapete bene, ci sto bene, ma credo che si debba chiudere un ciclo, anche per ricaricarsi, pensare a cose nuove, anche ad altre cose", ribadisce Amadeus in sala stampa a Sanremo ...