Sanremo | allarme bomba | evacuata Villa Nobel durante un party con i cantanti in gara al Festival

(Di martedì 6 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 -in unadiun ricevimento di radio Mediaset con centinaia di ospiti e quasi tutti iinal. La polizia ha fatto evacuareper effettuare i controlli. L’è scatatto dopo una telefonata anonima. Le forze dell'ordine hanno chiuso Corso Cavallotti al traffico. La testimonianza di Francesco Facchinetti, manager di Mr Rain: "Un, asuccede anche questo". Facchinetti in compagnia di Mr Rain mentre fa ritorno in hotel racconta: "Adesso siamo saliti sul van. Eravamo al primo, circa 300-350 persone. Tutti si sono ...

Sanremo , allarme bomba . È stata sgomberata in gran fretta villa Nobel dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli ... (ilmessaggero)

Sanremo , allarme bomba . È stata sgomberata in gran fretta villa Nobel dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli ... (ilmattino)

Sanremo, allarme bomba. È stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti impegnati al festival. Le cause ...Sanremo – Alcune volanti della polizia sono arrivate nella serata di lunedì a villa Nobel dove era in corso un party per il 74º festival della canzone italiana, promosso dalle radio del gruppo ...(Adnkronos) - "Un allarme bomba, a Sanremo succede anche questo". Francesco Facchinetti, manager di Mr Rain, descrive dal suo profilo Instagram la serata movimentata a Sanremo, con l'allarme che ha ...