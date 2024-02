Sanremo | Alfa rischia la squalifica? Il video e cosa succede

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Geolier in tendenza su X e scatta l''allarme', ingiustificato, a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo 2024. Cosa è successo? Il rapper e cantautore ligure su Instagram ha interpretato qualche verso di 'Vai', la canzone con cui si presenta in gara sul palco dell'Ariston. Il testo è stato accompagnato da una melodia diversa da quella che è stata 'iscritta' alla rassegna canora al via stasera. Nessuna violazione regolamentare, quindi. Uno scherzo o poco più, con una storia rimossa da Instagram, manda in subbuglio fan e utenti. I tweet stupiti e preoccupati si sprecano, i meme abbondano ipotizzando reazioni scomposte di Amadeus e del manager dell'artista. Nella bufera virtuale, c'è anche chi prova a cogliere il lato positivo in caso di esclusione del cantante: "La serata finisce prima, dormiamo 5 minuti in più".