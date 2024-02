Sanremo | Alessandra Amoroso legge gli insulti degli hater | “Fai schifo | devi morire” – Video

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Una valanga d'odio mi ha investita da un giorno all'altro,molto gravi e minacce di morte". Così, a poche ore dal debutto a2024, racconta dei tanti messaggie dell'odio social ricevuto nell'ultimo anno in cui "sono caduta" e "mi sono sentita sopraffare da situazioni che in

La cantante salentina, in gara a Sanremo 2024 con Tutto qui, ha rivelato per la prima volta di essere stata vittima di bullismo: «Sono caduta, gli ... (vanityfair)

The Kolors , Irama , Alessandra Amoroso , BigMama : sono i primi big di Sanremo 2024 a incontrare i giornalisti in sala stampa, a poche ora dall’avvio ... (amica)

Pronta per Sanremo, Alessandra Amoroso ha raccontato il suo momento più duro tra offese social e la terapia iniziata. Ci sarà anche Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2024. La cantante è tra le ...Milano, 6 feb. (askanews) – Alessandra Amoroso è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano “Fino a qui” (Epic / Sony Music). Incontrando i giornalisti ha raccontato la sua soffere ...La SIAE Lounge sarà il centro di una narrazione avvincente del 74° Festival di Sanremo, con contenuti editoriali esclusivi ...insieme a Jacopo Ettorre (autore per Alessandra Amoroso, BNKR44, Fred De ...