Sanremo 2024 | Zlatan Ibrahimovic torna all’Ariston per ‘proteggere’ Amadeus

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio,(Adnkronos) –all'Ariston a due anni dall'esperienza alla co-conduzione per proteggereda se stesso e da. "Che ci fai qui?", chiedequando l'ex campione del Milan lo raggiunge sul palco dopo aver distribuito al pubblico in platea santini con la sua immagine. "Che ci fai tu qui?", dice. "Quanti anni hai?", chiede l'ex calciatore. "62", risponde. "Io 42 e ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo. Sono qui per proteggerti", dice tra le risate. "Tu sei il direttore artistico vero? Quindi sai tutto di questo teatro? Allora dimmi come arrivo lassù al mio posto?", dice Ibra indicando il palchetto reale. "Ma quello è il palchetto reale, lì si è seduto solo il presidente Mattarella in tutta la storia del festival", dice. "Perché quanti goal ha fatto?", è la battuta di. Chericambia in chiave calcistica: "Malgrado tu non sia primo in classifica, ti ho messo il posto in prima fila", dice riferendosi al Milan. Il finale è all'insegna dell'ironia sul futuro del direttore artistico e conduttore del festival: "Ok io mi siedo ma se ti vedo stanco chiedo il cambio, perché qui fuori c'è la fila di presentatori, la panchina è lunga". — [email protected] (Web Info)