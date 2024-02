Sanremo 2024 | tutto sulla prima serata | chi conduce | scaletta cantanti e ospiti

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di martedì 6 febbraio 2024) Anche quest’annoè arrivato: comincia oggi, 6 febbraio, la 74esima edizione del Festival della canzone italiana, in onda alle 20:40 su Rai 1. Vediamo quindi insieme tutti i dettagli sui conduttori,e sugli. A presentare il festival, per il suo quinto e ultimo anno di fila, troviamo Amadeus, che sarà spalleggiato, per la, da Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione. Il cantante sarà poi seguito, nelle serate successive, da Lorella Cuccarini, Giorgia, Teresa Mannino e Fiorello alla co-conduzione. Ecco invece ladei, in ordine di apparizione: i loro brani verranno votati soltanto dalla giuria della sala stampa, tv e web, mentre, al termine della votazione, verranno ...