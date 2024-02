Sanremo 2024 | The Kolors | “Se una canzone piace ai bambini vuol dire che avrà successo”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sull’onda delstraordinario di “Italodisco”, tormentone dell’estate 2023, i Thetornano al Festival dia sei anni dall’ultima partecipazione con “Frida (Mai mai mai)”. “Un ragazzo una ragazza” cattura al primo ascolto e c’è da scommettere che il Teatro Ariston sarà rapito dalle sonorità del brano. Potrebbero essere loro la rivelazione di questo Festival. La band composta da Stash, Alex e Dario suoneranno il 3 aprile al Forum di Assago di Milano e il 20 giugno quello all’Auditorium Parco della Musica – Cavea di Roma: “Sarà la festa per i nostri fan”. Sentite il carico delle aspettative? Più che altro siamo felicissimi di aver letto le recensione super positive di voi giornalisti che avete ascoltato il nostro brano in anteprima. Abbiamo cercato di portare la nostra identità sonora e abbiamo ...

