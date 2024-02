Sanremo 2024 | scaletta prima serata | apre Clara | chiude Il Tre Mengoni co-conduttore e superospite

Il Festival di Sanremo 2024 inizia questa sera, a Sanremo (Imperia), per celebrare la sua 74esima edizione. Quest’anno, il conduttore sarà Amadeus, che torna per la quinta volta a guidare il famoso ev ...L'attesa per Sanremo 2024 sta per finire. Stasera, infatti, inizierà la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Tra i cantanti più attesi, ovviamente, ...Inizia il Festival di Sanremo 2024: come si vota, il regolamento e la guida per tutte le serate della 74esima edizione. Parte oggi, martedì 6 febbraio, il Festival di Sanremo 2024. Gli artisti in gara ...