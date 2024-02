Sanremo 2024 | sale l’attesa per la prima serata | ospiti e cantanti in gara

(Di martedì 6 febbraio 2024) Life&People.it La scaletta delladel 74esimo Festival della Canzone Italiana prevede le esibizioni dei 30inche si esibiranno con la propria canzone. Fiorella Mannoia – Mariposa Geolier – I p’ me, tu p’ te Dargen D’Amico – Onda alta Emma – Apnea Fred De Palma – Il cielo non ci vuole Angelina Mango – La noia La Sad – Autodistruttivo Diodato – Ti muovi Il Tre – Fragili Renga e Nek – Pazzo di te Sangiovanni – Finiscimi Alfa – Vai Il Volo – Capolavoro Alessandra Amoroso – Fino a qui Gazzelle – Tutto qui Negramaro – Ricominciamo tutto Irama – Tu no Rose Villain – Click boom Mahmood – Tuta gold Loredana Bertè – Pazza The Kolors – Un ragazzo una ragazza Big Mama – La rabbia non ti basta Ghali – Casa Mia Annalisa – Sinceramente Mr. Rain – Due altalene Maninni – Spettacolare Ricchi e Poveri – Ma ...

