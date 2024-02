Sanremo 2024 | regole per i manifestanti e scaletta della prima serata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tutto pronto per ildei record. Già da oggi, 6 febbraio, si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara, il numero più ampio di concorrenti mai registrato al festival. Amadeus, alla sua quinta conduzione artistica, sarà affiancato questa sera dal vincitore dell’edizione 2023, Marco Mengoni. Non mancheranno le incursioni di Fiorello. Nelle prossime serate si alterneranno Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. Ancora polemiche sulla probabile presenza degli agricoltori in protesta sulle strade italiane.Leggi anche: Naike Rivelli “minaccia” di invadereper dare voce alla protesta degli agricoltori La protesta degli agricoltori arriva aNotizie d’agenzia riferiscono che ci sarebbe un primo problema nella trattativa tra gli agricoltori di Riscatto Agricolo e l’organizzazione del Festiva. Il grosso dei ...