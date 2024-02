Sanremo 2024 | quando canta a che ora Lazza al Festival

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024)(a che ora)stasera, martedì 6 febbraio, nel corso della prima serata deldiin onda su Rai 1? L’artista si esibirà sul palco di Piazza Colombo, non lontano dall’Ariston. Una risposta ufficiale e pubblica sull’orario esatto in cui apparirà sul palco dell’Ariston al momento non c’è. Secondo le anticipazioni dovrebbe esibirsi, salvo ritardi, intorno alle 22,50. Streaming e tv Abbiamo visto a che ora (, ma dove vedere ildiin diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraioin prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà ...