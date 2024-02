Sanremo 2024 | prima serata al via | Amadeus | Mengoni e show con i 30 cantanti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – Al viadel 74esimo festival oggi, martedì 6 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston. Quinta volta alla guida della kermesse per, che questa sera sarà affiancato dal co-conduttore Marco, e trenta iche saliranno sul palco. Ad aprire il festival sarà Clara, seguita da Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, quindi Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso. E poi ancora: The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi & Poveri, Emma, Nek & Renga, Mr. Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D'Amico, Rosa Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa e, infine, Il Tre. "Credo di aver sempre iniziato con una donna, mi piace anche per galanteria", ha dettoin conferenza stampa. "Chiaramente gli ultimi dellasaranno tra i primi nelle serate di domani e dopodomani", ha poi aggiunto. "Sono strafelice di iniziare il festival con Marco, è una persona che ammiro ed è un vero talento – ha detto inoltre– E' cresciuto tantissimo, ora riempie gli stadi ma è un ragazzo anche simpatico. Chiaro, stasera canterà perché è il suo mestiere e lo sa fare alla grande, ma è anche simpatico, ironico, quello che fa lo fa con naturalezza. E' il clima che conta, uno si prepara ma se ti diverti con naturalezza questa cosa arriva al pubblico". Per il festival "ho studiato molto, ho preso delle cose dai vecchie sono andato a ripescare delle cose", ha sottolineato l'artista di Ronciglione, dopo aver vinto la precedente edizione con il brano 'Due Vite', spiegando l'approccio allainaugurale del festival. In particolare, ha spiegato ancora, "sento molto vicina Anna Marchesini, sento con lei un feeling molto profondo. Ovviamente non ho un grammo del suo talento nel fare il conduttore, ma mi ha ispirato molto". Durante la"cercherò di impappinarmi il meno possibile senza essere emozionato, ci divertiremo. Il divertimento è il motto per la", ha aggiuntoaccoglierà sul palco, nella giornata inaugurale del Festival, la campionessa di sci Federica Brignone,sciatrice italiana a conquistare la coppa del Mondo generale e 3 coppe di specialità oltre a 3 medaglie Olimpiche e 3 Mondiali. E' l'italiana con il miglior palmares di sempre in Coppa del Mondo con 63 podi di cui 24 vittorie. La 33enne è una grande appassionata di musica. La 74esima edizione del Festival di, sarà in onda da oggi a sabato 10 febbraio su Rai 1. Mercoledì sarà la cantante vincitrice nel 1995 Giorgia ad affiancare, giovedì l'attrice Teresa Mannino, venerdì sarà la volta di Lorella Cuccarini e sabato per la lunga e emozionanteconclusiva ci sarà Rosario Fiorello.