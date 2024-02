Sanremo 2024 | per chi tifano i cantanti del Festival

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tutto quello che c’è da sapere sulle preferenze calcistiche deiimpegnati aldiIldiè ormai alle porte. Visto il legame crescente con il mondo del calcio, con ospiti come Ronaldo e Ibrahimovic nel corso degli anni, andiamo a scoprire le preferenze calcistiche dei protagonisti tra le squadre di Serie A. Amadeus Il conduttore è un grande tifoso dell’Inter, come più volte manifestato anche sul palco dell’Ariston. Diodato Il vincitore del 2020 con “Fai rumore” è invece juventino. Nek e Francesco Renga Un vero e proprio derby nella coppia di, con Nek che tifa per l’Inter e Renga per il Milan. Annalisa La nota cantante, tra le più attese al, ...

La conferenza della prima serata di Sanremo Il sipario sta per alzarsi. A poche ore dal grande inizio di stasera, è tempo per Amadeus di scoprire ... (davidemaggio)

Ritorna il Festival di Sanremo 2024 con l’edizione numero 74: è tutto pronto per assistere allo show in cui ci saranno ben 30 cantanti in gara che ... (sportface)

Sanremo, 6 feb. (askanews) – Federica Brignone sarà l’ospite sportivo al Festival di Sanremo di questa sera, prima puntata della kermesse. Sarà sul palco del’Ariston per promuovere il suo sport in ...La 74ª edizione del Festival di Sanremo, in onda dal Teatro Ariston in diretta nella serata di oggi, martedì 6 febbraio, sarà presentata da Amadeus, il quale fa il suo quinto debutto come direttore ...(ANSA) – GENOVA, 06 FEB – La chiamata anonima che ieri sera annunciava un ‘pacco bomba’ a Villa Nobel di Sanremo dove era in corso una cena di gala promossa da Radio Mediaset è partita da una scheda s ...