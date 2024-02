Sanremo 2024 | Panatta sbotta | “Al posto di Sinner sarei andato all’Ariston? Non lo so | ma chi se ne frega del Festival”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Se alsuo ci? Non lo so, ma chi se nedi“. Parole di Adrianoriferite, va da sé, a Jannik. La cosa è nota. Il tennista, a proposito di una eventuale ospitata sul palco dell’Ariston, dopo il trionfo in finale agli Australian Open contro Daniil Medvedev aveva detto: “Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere. Devo giocare a tennis, io”. Enon ha cambiato idea, nonostante gli inviti di Amadeus. La polemicuzza è nata e si è spenta quasi subito. Oradice la sua, ovvero dice di essere in accordo con. La frase però non è piaciuta in studio, a ...