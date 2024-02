Sanremo 2024 | Marco Mengoni star del Festival | “Sudo mentre faccio finta di essere impassibile La fragilità? Parlo con una terapeuta una volta a settimana | e sono felice di farlo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) La prima serata deldisarà aperta dalla fanfara dei Carabinieri, poi le canzoni, gli ospiti e ci sarà un omaggio a Toto Cutugno. Con Amadeus salirà sul palco nell’inedito ruolo di co-conduttoreche, naturalmente, riproporrà il brano vincitore dello scorso anno “Due Vite”. “Quello che sento è di non essermi mai staccato da– ha detto– e mi è sembrato di aver vissuto quest’anno sempre qui.fortunato e non tutti hanno l’opportunità di fare questa cosa sul palco dimoltoe in più si aggiungono delle notizie molto buone ossia quelle di un tour negli stadi tra un anno. Riparte tutto e sto sudando...