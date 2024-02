Sanremo 2024 | Marco Mengoni “così si fa a Roma” | la frecciatina in diretta non sfugge ai fan

La Sad farà il suo esordio al Festival di Sanremo con "Autodistruttivo": "Siamo pronti a portare la nostra voce a Sanremo , il posto giusto per ... (europa.today)

Sanremo 2024 - chi veste Mr. Rain e The Kolors : brand vestiti e gioielli

Tornano sul palco del Festival di Sanremo Mr. Rain e The Kolors. Il giovane cantante e la band hanno una schiera di fan pronti a tifare per loro in ... (latuafonte)